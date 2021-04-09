За одного из задержанных по подозрению во взяточничестве адвокатов внесен залог – ВАКС

Залог внесен в сумме 2,95 млн грн

Залог внесен в сумме 2,95 млн грн

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Залог в сумме почти 3 млн грн внесен в качестве альтернативы ареста одного из адвокатов, уличенных во взяточничестве.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За одного из адвокатов внесли сегодня залог в полном объеме, мы выдали документ о внесении залога, который будет передан в орган, который исполняет решение суда, - сообщили в пресс-службе ВАКС.

Как стало известно, залог внесен в сумме 2,95 млн грн за Юрия Донца.

Как сообщалось, 7 апреля НАБУ задержало адвокатов, причастных к коррупции в ОАСК с миллионами наличными, антиквариатом и золотом. Один из задержанных адвокатов является близким родственником председателя ОАСК Вовка.

Сегодня задержанного на взятке брата судьи Вовка отправили под стражу с залогом в 35 миллионов. Под стражей задержанный будет до 4 июня.

Кроме этого, второго адвоката за взятку судье ОАСК также арестовали на два месяца. Ему назначили залог в почти 3 миллиона гривен.