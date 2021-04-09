Хабар судді ОАСК: другого адвоката також заарештували на два місяці

Йому назначили заставу у майже 3 мільйони гривень

Йому назначили заставу у майже 3 мільйони гривень

Фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд відправив під арешт на 60 діб адвоката Юрія Донця, якого, разом із братом голови ОАСК Юрієм Зонтовим, підозрюють в отриманні 100 тисяч доларів хабаря.

Як передає RegioNews, про це повідомила "Українська правда" з посиланням на трансляцію засідання суду.

Клопотання детективів НАБУ задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Донця Юрія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 4 червня включно. Визначити підозрюваному Донцю заставу в розмірі 1300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2 мільйони 951 тисячу гривень", - зазначив суддя.

Зокрема зазначається, що прокурори наполягали на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю застави у 6168 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (понад 11 мільйонів гривень).

Захист просив відпустити Донця під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд відправив брата голови ОАСК Павла Вовка - Юрія Зонтова під варту з альтернативою застави у 35 мільйонів 185 тисяч гривень.