У Чернівцях відсторонили від роботи затриманого за хабар керівника перинатального центру

Замість нього вже призначили виконувача обов’язки директора закладу

Замість нього вже призначили виконувача обов’язки директора закладу

Фото: Суспільне

У Чернівцях відсторонили від посади керівника перинатального центру Дмитра Манчуленка, якого затримали під час передачі 12 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на керівника Чернівецької обласної ради Олексія Бойка, передає RegioNews.

За його словами, Манчуленка відсторонили на час слідства, оскільки цього вимагає чинне законодавство.

Виконувати обов'язки керівника закладу буде медичний директор Василь Ринжук.

Раніше директору перинатального центру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 150 тисяч гривень застави.

Нагадаємо, 7 квітня у Чернівцях затримали на пропозиції хабаря керівника перинатального центру, він запропонував чиновникам 12 тис. доларів, аби зберегти за собою керівну посаду.