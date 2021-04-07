У Чернівцях затримали на пропозиції хабаря керівника перинатального центру

Він запропонував чиновникам 12 тис. доларів, аби зберегти за собою керівну посаду

Він запропонував чиновникам 12 тис. доларів, аби зберегти за собою керівну посаду

Фото СБУ

СБУ на Буковині викрила на пропозиції хабара гендиректора перинатального центру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки України викрила на хабарі генерального директора КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр".

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець намагався за гроші "вирішити" питання щодо укладання із Чернівецькою облрадою безстрокового трудового договору. За підписання угоди він запропонував чиновникам $12 тисяч. Правоохоронці затримали зловмисника під час передачі хабара посадовцю облради на одній із вулиць у центрі Чернівців, - повідомила речниця СБУ в Чернівецькій області Леся Федоренко.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Гроші за керівну посаду: СБУ на Буковині викрила на пропозиції хабара гендиректора перинатального центру Служба... Posted by Управління СБ України в Чернівецькій області on Wednesday, April 7, 2021

Як нагадує місцеве видання "БукІнфо", раніше обласний перинатальний центр був міським пологовим будинком і підпорядковувався мерії.

У липні 2019 року тодішній Чернівецький міський голова Олексій Каспрук звільнив Дмитра Манчуленка з посади, оскільки установа змінила свій статус на некомерційне комунальне підприємство, а відтак керівника мають призначити за конкурсом.

10 лютого Шевченківський райсуд задовольнив позов колишнього головного лікаря пологового будинку №1 щодо поновлення на посаді. Міську раду зобов’язали виплатити Дмитру Манчуленку компенсацію за вимушені прогули.

Міська рада виконала рішення суду, втім подала апеляцію.

6 квітня 2020 року пологовий перейменували на Чернівецький обласний перинатальний центр. Депутати міської ради проголосували за вихід зі складу засновників медзакладу. Органом управління стала обласна рада.

У червні 2020 року Чернівецький апеляційний суд скасував рішення про призначення Дмитра Манчуленка генеральним директором пологового будинку №1 (нині — перинатального центру), оскільки після реорганізації медзакладу посада є конкурсною.

Згідно з рішенням апеляційного суду, після реорганізації пологового будинку в некомерційне комунальне підприємство призначення на посаду гендиректора мало відбутись через конкурс.

Чи залишати на посаді Дмитра Манчуленка — тепер мала вирішувати обласна рада, адже на її баланс передали пологовий будинок №1. Зараз юридично це обласний перинатальний центр.

Як повідомлялося раніше, начальнику поліції на Дніпропетровщині двоє громадян РФ пропонували хабар: їх затримали. Чоловіки можуть потрапити за ґрати на строк до восьми років.