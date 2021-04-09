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09 апреля 2021, 16:47 408

В Черновцах отстранили от работы задержанного за взятку руководителя перинатального центра

09 апреля 2021, 16:47 408
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Вместо него уже назначили исполняющего обязанности директора заведения
Фото: Суспільне
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В Черновцах отстранили от должности руководителя перинатального центра Дмитрия Манчуленко, которого задержали во время передачи 12 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на руководителя Черновицкого областного совета Алексея Бойко, передает RegioNews.

По его словам, Манчуленко отстранили на время следствия, поскольку этого требует действующее законодательство.

Исполнять обязанности руководителя учреждения будет медицинский директор Василий Ринжук.

Ранее директору перинатального центра избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 150 тысяч гривен залога.

Напомним, 7 апреля в Черновцах задержали на предложении взятки руководителя перинатального центра, он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность.

Черновцы перинатальный центр взятка отстранение уголовное дело

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