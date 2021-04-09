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09 квітня 2021, 10:31 89

В Одесі закладам, які порушують карантин, можуть відключити воду та світло

09 квітня 2021, 10:31 89
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Місто знаходиться в "червоній" зоні карантину, там заборонена робота ТРЦ, кафе та ресторанів
Місто знаходиться в "червоній" зоні карантину, там заборонена робота ТРЦ, кафе та ресторанів
Фото: із відкритих джерел
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Мер Одеси Геннадій Труханов погрожує відключенням світла та води закладам, які продовжують працювати попри обмеження "червоної" зони.

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками виїзного засідання Комітету Ради з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає RegioNews.

За його словами, в місті поліція вимушена контролювати розважальні заклади замість того, щоб ловити злочинців.

Якщо окремі заклади цього не розуміють, якщо є факт роботи попри заборону… Треба вимкнути світло, вимкнути воду та просто закривати їх. Усе. Не працюватимуть. Можливо, тоді хтось зрозуміє всю серйозність", – сказав Труханов.

Нагадаємо, раніше Труханов розкритикував підпільну роботу ресторанів в Одесі.

Також повідомлялось, що Рада погрожує Одесі перевірками через ігнорування "червоної” зони.

Одеса карантин комунальні послуги Геннадій Труханов червона зона

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