В Одесі закладам, які порушують карантин, можуть відключити воду та світло

Місто знаходиться в "червоній" зоні карантину, там заборонена робота ТРЦ, кафе та ресторанів

Місто знаходиться в "червоній" зоні карантину, там заборонена робота ТРЦ, кафе та ресторанів

Фото: із відкритих джерел

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками виїзного засідання Комітету Ради з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає RegioNews.

За його словами, в місті поліція вимушена контролювати розважальні заклади замість того, щоб ловити злочинців.

Якщо окремі заклади цього не розуміють, якщо є факт роботи попри заборону… Треба вимкнути світло, вимкнути воду та просто закривати їх. Усе. Не працюватимуть. Можливо, тоді хтось зрозуміє всю серйозність", – сказав Труханов.

Нагадаємо, раніше Труханов розкритикував підпільну роботу ресторанів в Одесі.

Також повідомлялось, що Рада погрожує Одесі перевірками через ігнорування "червоної” зони.