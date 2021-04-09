В Одесі закладам, які порушують карантин, можуть відключити воду та світло
Мер Одеси Геннадій Труханов погрожує відключенням світла та води закладам, які продовжують працювати попри обмеження "червоної" зони.
Про це він заявив під час брифінгу за підсумками виїзного засідання Комітету Ради з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає RegioNews.
За його словами, в місті поліція вимушена контролювати розважальні заклади замість того, щоб ловити злочинців.
Якщо окремі заклади цього не розуміють, якщо є факт роботи попри заборону… Треба вимкнути світло, вимкнути воду та просто закривати їх. Усе. Не працюватимуть. Можливо, тоді хтось зрозуміє всю серйозність", – сказав Труханов.
Нагадаємо, раніше Труханов розкритикував підпільну роботу ресторанів в Одесі.
Також повідомлялось, що Рада погрожує Одесі перевірками через ігнорування "червоної” зони.