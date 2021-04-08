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08 квітня 2021, 21:56 6

У МОЗ розповіли, як планують виконати плану COVID-вакцинації

08 квітня 2021, 21:56 6
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До кінця року планують вакцинувати більшість дорослого населення
До кінця року планують вакцинувати більшість дорослого населення
Фото: із відкритих джерел
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Щоб виконати плану вакцинації від COVID-19 в Україні, потрібні препарати і бажання людей робити щеплення.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, щоб виконати план по вакцинації 70% населення, потрібно без вихідних кожного місяця робити близько 6 млн щеплень.

Є кілька змінних, які будуть впливати на виконання цього плану. Перша — це наявність вакцин, має бути принаймні мільйон доз, щоб ми могли задіяти всі ресурси нашої медичної системи” — сказав він.

Ляшко додав, що потрібно агітувати людей робити щеплення, оскільки із 70% в середньому 50% бажають вакцинуватися, а ще 20% громадян потрібно переконати і запросити.

Нагадаємо, у Києві заражених коронавірусом будуть приймати в пологових будинках та дитячих лікарнях.

Віктор Ляшко вакцинація МОЗ план коронавірус

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