У Дніпрі переповнені реанімації: коронавірус лікують хірурги і травматологи

Реанімація перевантажена втричі

Реанімація перевантажена втричі

Фото: з відкритих джерел

Реанімації лікарень у Дніпрі переповнені з хворими на COVID-19, госпіталізують велику кількість пацієнтів з важким перебігом хвороби. Для боротьби з хворобою почали залучати навіть хірургів і травматологів.

Як передає RegioNews, про це розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, лікарня ім. Мечникова перевантажена в три рази, а кількість важких хворих постійно зростає.

Кожен день ми госпіталізуємо 20-25 важко хворих пацієнтів. Реанімація перевантажена", - каже лікар.

До боротьби з коронавірусом залучили лікарів різних спеціалізацій.

У лікарні ми вчимо не лише терапевтів, інфекціоністів, кардіологів, а й лікувати пішли хірурги і травматологи. Вони пройшли курс навчання", - розповідає Риженко.

Водночас він зазначив, що лікарня забезпечена всім необхідним для боротьби з COVID-19.

Раніше повідомлялось, що реанімація для COVID-хворих у лікарні Мечникова в Дніпрі перевантажена втричі. Зі 130 пацієнтів, 24 вкрай важких і критичних.