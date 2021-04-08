В Івано-Франківській області "червону” зону скасують 9 квітня - Ляшко

Також найближчим часом цю зону покине Закарпатська область

Також найближчим часом цю зону покине Закарпатська область

Фото: із відкритих джерел

У п'ятницю, 9 квітня Івано-Франківська область перейде з "червоної" зони карантину в "жовту".

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Вони досягли показників, які дозволяють перевести її в "жовтий" рівень. Закарпатська область також вийде з "червоної" зони через день-два", - сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що стабілізація ситуації на заході України свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності і вихід до показників "жовтого" рівня займають три-чотири тижні.

Ляшко підкреслив, що запроваджувати тотальний локдаун по всій країні влада не планує, оскільки адаптивний карантин сприяє стабілізації ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Нагадаємо, раніше на Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь.