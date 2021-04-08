18:14  08 квітня
До Чернігова доставили додаткові 1500 доз COVID-вакцини
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
18:33  08 квітня
На Донбасі за добу 11 обстрілів, загинув український військовий - штаб
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2021, 20:57 601

В Івано-Франківській області "червону” зону скасують 9 квітня - Ляшко

08 квітня 2021, 20:57 601
Читайте также на русском языке
Також найближчим часом цю зону покине Закарпатська область
Також найближчим часом цю зону покине Закарпатська область
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 9 квітня Івано-Франківська область перейде з "червоної" зони карантину в "жовту".

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Вони досягли показників, які дозволяють перевести її в "жовтий" рівень. Закарпатська область також вийде з "червоної" зони через день-два", - сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що стабілізація ситуації на заході України свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності і вихід до показників "жовтого" рівня займають три-чотири тижні.

Ляшко підкреслив, що запроваджувати тотальний локдаун по всій країні влада не планує, оскільки адаптивний карантин сприяє стабілізації ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Нагадаємо, раніше на Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь.

коронавірус карантин МОЗ Віктор Ляшко червона зона Івано-Франківська область

В Україні запровадили нові правила в'їзду в країну: що змінилося
08 квітня 2021, 18:35
До Чернігова доставили додаткові 1500 доз COVID-вакцини
08 квітня 2021, 18:14
В "Укрзалізниці" обіцяють не зупиняти потяги у Хмельницькій та Запорізькій областях
08 квітня 2021, 17:40
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram