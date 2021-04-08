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08 квітня 2021, 18:35 3

В Україні запровадили нові правила в'їзду в країну: що змінилося

08 квітня 2021, 18:35 3
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Від обов'язкової самоізоляції звільняються українці, у яких є негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус
Від обов'язкової самоізоляції звільняються українці, у яких є негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус
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В Україні змінили правила перетину кордону для тих, хто в'їжджає в країну.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів від 7 квітня, оприлюднена на сайті уряду, пише RegioNews.

Тепер від обов'язкової самоізоляції звільняються українці, у яких є негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72, а не 48 годин до цього.

Також дітям-іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років, при в'їзді в Україну не потрібно мати негативний ПЛР-тест.

Крім того, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, при перетинанні державного кордону України повинні відправлятися на самоізоляцію з установкою програми "Дій Вдома" (раніше вони в'їжджали без умов).

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, чи можна перетнути кордон з довідкою про COVID-вакцинацію.

коронавірус Україна карантин кордон уряд

 
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