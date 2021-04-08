До Чернігова доставили додаткові 1500 доз COVID-вакцини
У місті використали партію із 6800 доз вакцини CoviShield, яку отримали в лютому
У місті використали партію із 6800 доз вакцини CoviShield, яку отримали в лютому
Чернігівський обласний центр громадського здоров’я отримав додаткові 1500 доз вакцини індійського виробництва AstraZeneca (Covishield).
Про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА, передає RegioNews.
За словами заступниці голови обласної адміністрації Жанни Шерстюк, наразі усі кабінети вакцинації у Чернігові та в області забезпечені вакциною і продовжують робити щеплення.
Вчора Чернігівський обласний центр громадського здоров’я отримав додаткові півтори тисячі доз вакцини AstraZeneca індійського виробництва під назвою Covishield”, - розповіла вона.
Нагадаємо, 7 квітня у Чернігові закінчилися вакцини від COVID-19.
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