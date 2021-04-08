В Ивано-Франковской области "красную" зону отменят 9 апреля - Ляшко

Также в ближайшее время эту зону покинет Закарпатская область

Также в ближайшее время эту зону покинет Закарпатская область

Фото: из открытых источников

В пятницу, 9 апреля Ивано-Франковская область перейдет из "красной" зоны карантина в "желтую".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня эпидемической опасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в "желтый" уровень. Закарпатская область также выйдет из "красной" зоны через день-два", - сказал Ляшко.

Он добавил, что стабилизация ситуации на западе Украины свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход к показателям "желтого" уровня занимают три-четыре недели.

Ляшко подчеркнул, что вводить тотальный локдаун по всей стране власть не планирует, поскольку адаптивный карантин способствует стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Напомним, ранее на Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь.