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08 апреля 2021, 20:57 594

В Ивано-Франковской области "красную" зону отменят 9 апреля - Ляшко

08 апреля 2021, 20:57 594
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Фото: из открытых источников
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В пятницу, 9 апреля Ивано-Франковская область перейдет из "красной" зоны карантина в "желтую".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня эпидемической опасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в "желтый" уровень. Закарпатская область также выйдет из "красной" зоны через день-два", - сказал Ляшко.

Он добавил, что стабилизация ситуации на западе Украины свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход к показателям "желтого" уровня занимают три-четыре недели.

Ляшко подчеркнул, что вводить тотальный локдаун по всей стране власть не планирует, поскольку адаптивный карантин способствует стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Напомним, ранее на Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь.

коронавирус карантин Минздрав Виктор Ляшко красная зона Ивано-Франковская область

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