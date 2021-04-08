На Галицькій митниці відсторонено від виконання посадових обов’язків 46 працівників

Йдеться про працівників чотирьох митних постів

Йдеться про працівників чотирьох митних постів

Фото з відкритих джерел

Так виконується рішення Ради Національної безпеки та оборони України від 2 квітня 2021 року щодо боротьби з корупцією на митниці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Галицької митниці Держмитслужби.

Відповідний наказ "Про порушення дисциплінарних проваджень" та відсторонення від виконання посадових обов’язків працівників митниці підписав в.о. начальника Галицької митниці Державної митної служби Андрій Колобродов. Так виконується рішення Ради Національної безпеки та оборони України від 2 квітня 2021 року щодо боротьби з корупцією на митниці. Списки осіб, що можуть бути причетними до корупційних діянь, попередньо були складені Управлінням внутрішньої безпеки Держмитслужби України, - йдеться в повідомленні.

Керівник Галицької митниці наголошує, що розпочато масштабні заходи щодо оновлення роботи структури. Серед них Андрій Колобродов виділяє такі:

ревізія кадрового складу;

аудит діяльності Галицької митниці. Буде проаналізовано фінансово-господарську та іншу діяльність структури за останні декілька років. Щодо всіх виявлених порушень будуть належні кадрові та організаційні рішення;

посилення заходів з дотримання санітарно-епідеміологічних норм;

створення цілодобового моніторингового центру на Галицькій митниці. Це дасть змогу виявляти та оперативно реагувати на можливі зловживання. Йдеться про цілодобовий онлайн моніторинг ризикових митних операцій та контроль за ввезенням таких товарів - від митного кордону до моменту митного оформлення; аналіз правильності класифікації та митної вартості товарів.

У Галицькій митниці відсторонено від виконання посадових обов’язків 46 працівників Йдеться про працівників ... Posted by Галицька митниця Держмитслужби on Thursday, April 8, 2021

Як повідомлялося, 3 квітня від роботи відсторонили понад 100 митників після засідання РНБО.Серед відсторонених близько 20 осіб - керівники митниць і митних постів.