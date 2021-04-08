На Галицкой таможне отстранены от исполнения должностных обязанностей 46 работников

Речь идет о работниках четырех таможенных постов

Речь идет о работниках четырех таможенных постов

Фото из открытых источников

Так выполняется решение Совета Национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года по борьбе с коррупцией на таможне.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Галицкой таможни Гостаможслужбы.

Соответствующий приказ "О возбуждении дисциплинарных производств" и отстранения от выполнения должностных обязанностей работников таможни подписал и.о. начальника Галицкой таможни Государственной таможенной службы Андрей Колобродов. Так выполняется решение Совета Национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года по борьбе с коррупцией на таможне. Списки лиц, которые могут быть причастны к коррупционным деяниям, предварительно были составлены Управлением внутренней безопасности Гостаможслужбы Украины, - говорится в сообщении.

Руководитель Галицкой таможни отмечает, что начаты масштабные мероприятия по обновлению работы структуры. Среди них Андрей Колобродов выделяет следующие:

ревизия кадрового состава;

аудит деятельности Галицкой таможни. Будет проанализирована финансово-хозяйственная и иная деятельность структуры за последние несколько лет. Относительно всех выявленных нарушений будут надлежащие кадровые и организационные решения;

усиление мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм;

создание круглосуточного мониторингового центра на Галицкой таможне. Это позволит выявлять и оперативно реагировать на возможные злоупотребления. Речь идет о круглосуточном онлайн мониторинге рисковых таможенных операций и контроль за ввозом таких товаров - от таможенной границы до момента таможенного оформления; анализ правильности классификации и таможенной стоимости товаров.

У Галицькій митниці відсторонено від виконання посадових обов’язків 46 працівників Йдеться про працівників ... Posted by Галицька митниця Держмитслужби on Thursday, April 8, 2021

Как сообщалось, 3 апреля от работы отстранили более 100 таможенников после заседания СНБО.Среди отстраненных около 20 человек - руководители таможен и таможенных постов.