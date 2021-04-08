На Донбасі за добу 11 обстрілів, загинув український військовий - штаб

Окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України із забороненого озброєння

Окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України із забороненого озброєння

Фото: із відкритих джерел

Від початку доби в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 11 випадків порушення режиму припинення вогню, 9 разів противник стріляв по позиціях українських захисників та здійснив 2 обстріли цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське стріляв зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, - розповіли в штабі ООС.

Також в районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. На обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Повідомляється, що російсько-окупаційні війська продовжують військові навчання на полігонах та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, - заявили у Збройних Силах України.

Нагадаємо, добою раніше бойовики 16 разів порушили режим "тиші" і обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів і гранатометів.