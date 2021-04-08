Зеленський прибув з робочим візитом на Донбас: що у планах президента

Глава держави відвідає передові позиції й поспілкується з військовими

Глава держави відвідає передові позиції й поспілкується з військовими

Офіс президента

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ОП.

Зазначається, що глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники.

"Володимир Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників", - наголосили в ОП.

Там зауважили також, що президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики вбили одного з українських захисників, а ще одного поранили.