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Бойовики на Донбасі продовжують обстріли: один з українських захисників вбитий, інший поранений
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08 квітня 2021, 11:43 16

Зеленський прибув з робочим візитом на Донбас: що у планах президента

08 квітня 2021, 11:43 16
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Глава держави відвідає передові позиції й поспілкується з військовими
Глава держави відвідає передові позиції й поспілкується з військовими
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ОП.

Зазначається, що глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники.

"Володимир Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників", - наголосили в ОП.

Там зауважили також, що президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики вбили одного з українських захисників, а ще одного поранили.

Донбас Україна війна Володимир Зеленський президент

 
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