Зеленський прибув з робочим візитом на Донбас: що у планах президента
Глава держави відвідає передові позиції й поспілкується з військовими
Глава держави відвідає передові позиції й поспілкується з військовими
Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ОП.
Зазначається, що глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники.
"Володимир Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників", - наголосили в ОП.
Там зауважили також, що президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики вбили одного з українських захисників, а ще одного поранили.
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