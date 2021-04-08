У Зеленського пояснили, чому не попередили журналістів про його поїздку на Донбас

Там вважають, що це є питанням безпеки

Там вважають, що це є питанням безпеки

Фото з відкритих джерел

Прес-секретар глави держави Юлія Мендель пояснила, чому журналістів не попередили про поїздку Володимира Зеленського на схід України.

Про це пише RegioNews з посиланням на її повідомлення у Фейсбуці.

"Колеги-журналісти, графік президента ніколи не розголошується наперед, оскільки це питання безпеки. Особливо, коли йдеться про поїздку на Донбас. Намагання дізнатися місце перебування президента та делегації на Донбасі ставить журналістський матеріал вище за безпеку, фактично стаття перетворюється на керівництво до дії для ворога", - написала вона.

За словами Мендель, усі матеріали прес-служба надаватиме у звичному режимі.

"Будь ласка, стежте за офіційними каналами поширення інформації та залишаймося на зв’язку", - наголосила Мендель.

Колеги-журналісти, графік Президента ніколи не розголошується наперед, оскільки це питання безпеки. Особливо, коли... Posted by Юлія Мендель on Thursday, April 8, 2021

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Глава держави відвідає передові позиції й поспілкується з військовими.