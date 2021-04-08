08:56  08 квітня
В Україні за добу майже 500 летальних випадків від COVID-19
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
08:39  08 квітня
Бойовики на Донбасі продовжують обстріли: один з українських захисників вбитий, інший поранений
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2021, 15:19 1841

У Зеленського пояснили, чому не попередили журналістів про його поїздку на Донбас

08 квітня 2021, 15:19 1841
Читайте также на русском языке
Там вважають, що це є питанням безпеки
Там вважають, що це є питанням безпеки
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прес-секретар глави держави Юлія Мендель пояснила, чому журналістів не попередили про поїздку Володимира Зеленського на схід України.

Про це пише RegioNews з посиланням на її повідомлення у Фейсбуці.

"Колеги-журналісти, графік президента ніколи не розголошується наперед, оскільки це питання безпеки. Особливо, коли йдеться про поїздку на Донбас. Намагання дізнатися місце перебування президента та делегації на Донбасі ставить журналістський матеріал вище за безпеку, фактично стаття перетворюється на керівництво до дії для ворога", - написала вона.

За словами Мендель, усі матеріали прес-служба надаватиме у звичному режимі.

"Будь ласка, стежте за офіційними каналами поширення інформації та залишаймося на зв’язку", - наголосила Мендель.

Колеги-журналісти, графік Президента ніколи не розголошується наперед, оскільки це питання безпеки. Особливо, коли...

Posted by Юлія Мендель on Thursday, April 8, 2021

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Глава держави відвідає передові позиції й поспілкується з військовими.

Донбас Україна Офіс президента президент Юлія Мендель

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua