На Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб украинский военный - штаб

Оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с запрещенного вооружения

Оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с запрещенного вооружения

Фото: из открытых источников

От начала суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 11 случаев нарушения режима прекращения огня, 9 раз противник стрелял по позициям украинских защитников и осуществил 2 обстрела гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское стрелял из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - рассказали в штабе ООС.

Также в районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. На обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.

Сообщается, что российско-оккупационные войска продолжают военные учения на полигонах и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - заявили в Вооруженных Силах Украины.

Напомним, сутками ранее боевики 16 раз нарушили режим "тишины" и обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов и гранатометов.