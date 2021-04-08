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Бойовики на Донбасі продовжують обстріли: один з українських захисників вбитий, інший поранений
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08 квітня 2021, 08:39 8

Бойовики на Донбасі продовжують обстріли: один з українських захисників вбитий, інший поранений

08 квітня 2021, 08:39 8
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Російсько-окупаційні війська знову застосовували заборонене озброєння
Російсько-окупаційні війська знову застосовували заборонене озброєння
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 7 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, неподалік селищ Піски та Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури. Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - повідомили у штабі.

В районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, добою раніше бойовики 16 разів порушили режим "тиші" і обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів і гранатометів.

Донбас ООС війна смерть обстріли

 
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