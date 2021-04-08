Екскерівнику Одеського морпорту повідомили про підозру: завдав 142 млн збитків

Через дії посадовця комерційні структури отримували надприбутки від судновласників

Через дії посадовця комерційні структури отримували надприбутки від судновласників

Фото: СБУ

Одному з колишніх керівників держпідприємства "Одеський морський торговельний порт" слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру у причетності до завдання державі збитків на 142 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, впродовж 2018-2019 років один із колишніх керівників держпідприємства здавав в оренду комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.

Через дії посадовця комерційні структури отримували надприбутки від судновласників, які мали надходити до бюджету.

Внаслідок неналежного виконання посадовцем своїх службових обов’язків ДП "Одеський морський торговельний порт" недоотримало 142 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове слідство ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Чернівцях затримали на пропозиції хабаря керівника перинатального центру.