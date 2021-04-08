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08 квітня 2021, 14:13 198

Київрада вперше проводить онлайн-засідання - Кличко

08 квітня 2021, 14:13 198
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Дотримання і законність процедур контролюють юристи
Дотримання і законність процедур контролюють юристи
Фото Офіційного порталу Києва
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Київрада вперше проводить онлайн-засідання, на якому розгляне низку питань протидії пандемії коронавірусу і підтримки бізнесу.

Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко на відкритті засідання, передає RegioNews.

Сьогодні ми вперше проводимо засідання Київради онлайн. Вочевидь, призначене на 8 квітня засідання ми вирішили не переносити, тому що маємо ухвалити декілька важливих рішень. І оскільки через суворі обмеження не можемо зібратися фізично всі в залі, працюватимемо у нових реаліях. З допомогою електронних засобів, - сказав мер Києва.

Він уточнив, що дотримання і законність процедур контролюють юристи, а в сесійній залі перебуває він із секретарем Володимиром Бондаренком і технічна служба. Депутати ж приєдналися і зареєструвалися за допомогою електронної платформи.

У нас декілька питань - важливих і невідкладних для міста і киян в умовах боротьби з пандемією. Це, зокрема: звернення до уряду і Міністерства охорони здоров'я щодо використання медичної бази відомчих лікарень, розташованих у столиці, для лікування хворих на коронавірус киян. Тому що я неодноразово звертався, закликав, пояснював чиновникам критичність цього питання. Але киян ігнорують і нехтують інтересами жителів столиці. Я вважаю таку позицію Кабміну, МОЗ неприйнятною в умовах такої складної ситуації із захворюваністю у Києві та в Україні загалом, - зазначив Кличко.

Мер Києва закликав усіх депутатів підтримати рішення про розширення пільг і преференцій для малого та середнього бізнесу столиці.

Як повідомлялося, локдаун у Києві: транспорт за спецперепустками та закриття шкіл. Карантинні обмеження діятимуть з 5 по 16 квітня.

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