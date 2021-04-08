Київрада вперше проводить онлайн-засідання - Кличко

Дотримання і законність процедур контролюють юристи

Дотримання і законність процедур контролюють юристи

Фото Офіційного порталу Києва

Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко на відкритті засідання, передає RegioNews.

Сьогодні ми вперше проводимо засідання Київради онлайн. Вочевидь, призначене на 8 квітня засідання ми вирішили не переносити, тому що маємо ухвалити декілька важливих рішень. І оскільки через суворі обмеження не можемо зібратися фізично всі в залі, працюватимемо у нових реаліях. З допомогою електронних засобів, - сказав мер Києва.

Він уточнив, що дотримання і законність процедур контролюють юристи, а в сесійній залі перебуває він із секретарем Володимиром Бондаренком і технічна служба. Депутати ж приєдналися і зареєструвалися за допомогою електронної платформи.

У нас декілька питань - важливих і невідкладних для міста і киян в умовах боротьби з пандемією. Це, зокрема: звернення до уряду і Міністерства охорони здоров'я щодо використання медичної бази відомчих лікарень, розташованих у столиці, для лікування хворих на коронавірус киян. Тому що я неодноразово звертався, закликав, пояснював чиновникам критичність цього питання. Але киян ігнорують і нехтують інтересами жителів столиці. Я вважаю таку позицію Кабміну, МОЗ неприйнятною в умовах такої складної ситуації із захворюваністю у Києві та в Україні загалом, - зазначив Кличко.

Мер Києва закликав усіх депутатів підтримати рішення про розширення пільг і преференцій для малого та середнього бізнесу столиці.

Як повідомлялося, локдаун у Києві: транспорт за спецперепустками та закриття шкіл. Карантинні обмеження діятимуть з 5 по 16 квітня.