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08 квітня 2021, 10:28 6

Колишній столичний депутат може загриміти на 10 років до в'язниці через підпал квартири

08 квітня 2021, 10:28 6
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45-річному екс-нардепу вже повідомили про підозру
45-річному екс-нардепу вже повідомили про підозру
Фото з відкритих джерел
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Прокуратура Києва оголосила про підозру колишньому депутатові Київської міськради Віталію Даниленку, який спалив автомобіль своєї дружини і влаштував пожежу у квартирі, де перебувала його дружина і четверо дітей.

Як пише RegioNews, про це повідомляє прес-служба столичної міської прокуратури 8 квітня.

45-річному екс-нардепу повідомили про підозру за фактом умисного знищення та пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК України).

Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Відомо, що інцидент стався увечері 6 квітня. Правоохоронцям надійшло повідомлення про домашнє насильство і пожежу в будинку. Як писали ЗМІ, йдеться про колишнього депутата Київської міськради Віталія Даниленка.

За словами сусідів, він приїхав до будинку на автомобілі Bentley, а після підпалив квартиру на шістнадцятому поверсі. На момент підпалу в квартирі перебувала його дружина і четверо неповнолітніх дітей. Після цього мешканців евакуювали, а палія затримали. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Дніпрі суддю посадили на 3,5 роки за отримання хабаря.

Україна підпал Київ прокуратура поліція

 
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