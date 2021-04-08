Колишній столичний депутат може загриміти на 10 років до в'язниці через підпал квартири

45-річному екс-нардепу вже повідомили про підозру

45-річному екс-нардепу вже повідомили про підозру

Фото з відкритих джерел

Прокуратура Києва оголосила про підозру колишньому депутатові Київської міськради Віталію Даниленку, який спалив автомобіль своєї дружини і влаштував пожежу у квартирі, де перебувала його дружина і четверо дітей.

Як пише RegioNews, про це повідомляє прес-служба столичної міської прокуратури 8 квітня.

45-річному екс-нардепу повідомили про підозру за фактом умисного знищення та пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК України).

Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Відомо, що інцидент стався увечері 6 квітня. Правоохоронцям надійшло повідомлення про домашнє насильство і пожежу в будинку. Як писали ЗМІ, йдеться про колишнього депутата Київської міськради Віталія Даниленка.

За словами сусідів, він приїхав до будинку на автомобілі Bentley, а після підпалив квартиру на шістнадцятому поверсі. На момент підпалу в квартирі перебувала його дружина і четверо неповнолітніх дітей. Після цього мешканців евакуювали, а палія затримали. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Дніпрі суддю посадили на 3,5 роки за отримання хабаря.