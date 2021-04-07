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07 квітня 2021, 14:56 2594

Локдаун у Києві можуть продовжити до 10 травня, - ЗМІ

07 квітня 2021, 14:56 2594
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У КМДА вважають, що такі суворі карантинні заходи повинні зменшити кількість нових інфікувань
У КМДА вважають, що такі суворі карантинні заходи повинні зменшити кількість нових інфікувань
Фото з відкритих джерел
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У столиці України через високу захворюваність на коронавірус планують продовжити жорский локдаун.

Як пише RegioNews, про це повідомили джерела "Букв" у КМДА.

Зазначається, що наразі готується відповідне розпорядження київського міського голови Віталія Кличка.

Локдаун планують продовжити до 10 травня. У КМДА вважають, що такі суворі карантинні заходи повинні зменшити кількість нових інфікувань.

Раніше повідомлялося, що на час локдауну столичні маршрутки можуть зупинити роботу.

Також стало відомо, що у Києві штрафуватимуть за порушення карантину в офісах.

Україна Київ карантин КМДА локдаун

 
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