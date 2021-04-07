Локдаун у Києві можуть продовжити до 10 травня, - ЗМІ

У КМДА вважають, що такі суворі карантинні заходи повинні зменшити кількість нових інфікувань

У КМДА вважають, що такі суворі карантинні заходи повинні зменшити кількість нових інфікувань

Фото з відкритих джерел

У столиці України через високу захворюваність на коронавірус планують продовжити жорский локдаун.

Як пише RegioNews, про це повідомили джерела "Букв" у КМДА.

Зазначається, що наразі готується відповідне розпорядження київського міського голови Віталія Кличка.

Локдаун планують продовжити до 10 травня. У КМДА вважають, що такі суворі карантинні заходи повинні зменшити кількість нових інфікувань.

Раніше повідомлялося, що на час локдауну столичні маршрутки можуть зупинити роботу.

Також стало відомо, що у Києві штрафуватимуть за порушення карантину в офісах.