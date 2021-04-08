Киеврада впервые проводит онлайн-заседание - Кличко

Соблюдение и законность процедур контролируют юристы

Соблюдение и законность процедур контролируют юристы

Фото Официального портала Киева

Об этом сказал городской голова Киева Виталий Кличко на открытии заседания, передает RegioNews.

Сегодня мы впервые проводим заседание Киевсовета онлайн. Очевидно, назначенное на 8 апреля заседание мы решили не переносить, потому что должны принять несколько важных решений. И поскольку из-за строгих ограничений не можем собраться физически все в зале, работать будем в новых реалиях. С помощью электронных средств, - сказал мэр Киева.

Он уточнил, что соблюдение и законность процедур контролируют юристы, а в сессионном зале находится он с секретарем Владимиром Бондаренко и техническая служба. Депутаты же присоединились и зарегистрировались посредством электронной платформы.

У нас несколько вопросов - важных и неотложных для города и киевлян в условиях борьбы с пандемией. Это, в частности: обращение к правительству и Министерству здравоохранения относительно использования медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в столице, для лечения больных коронавирусом киевлян. Потому что я неоднократно обращался, призывал, объяснял чиновникам критичность этого вопроса. Но киевлян игнорируют и пренебрегают интересами жителей столицы. Я считаю такую позицию Кабмина, Минздрава неприемлемой в условиях такой сложной ситуации с заболеваемостью в Киеве и в Украине в целом, - отметил Кличко.

Мэр Киева призвал всех депутатов поддержать решение о расширении льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы.

Как сообщалось, локдаун в Киеве: транспорт по спецпропускам и закрытие школ. Карантинные ограничения будут действовать с 5 по 16 апреля.