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08 апреля 2021, 14:13 197

Киеврада впервые проводит онлайн-заседание - Кличко

08 апреля 2021, 14:13 197
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Соблюдение и законность процедур контролируют юристы
Соблюдение и законность процедур контролируют юристы
Фото Официального портала Киева
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Киеврада впервые проводит онлайн-заседание, на котором рассмотрит ряд вопросов противодействия пандемии коронавируса и поддержки бизнеса.

Об этом сказал городской голова Киева Виталий Кличко на открытии заседания, передает RegioNews.

Сегодня мы впервые проводим заседание Киевсовета онлайн. Очевидно, назначенное на 8 апреля заседание мы решили не переносить, потому что должны принять несколько важных решений. И поскольку из-за строгих ограничений не можем собраться физически все в зале, работать будем в новых реалиях. С помощью электронных средств, - сказал мэр Киева.

Он уточнил, что соблюдение и законность процедур контролируют юристы, а в сессионном зале находится он с секретарем Владимиром Бондаренко и техническая служба. Депутаты же присоединились и зарегистрировались посредством электронной платформы.

У нас несколько вопросов - важных и неотложных для города и киевлян в условиях борьбы с пандемией. Это, в частности: обращение к правительству и Министерству здравоохранения относительно использования медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в столице, для лечения больных коронавирусом киевлян. Потому что я неоднократно обращался, призывал, объяснял чиновникам критичность этого вопроса. Но киевлян игнорируют и пренебрегают интересами жителей столицы. Я считаю такую позицию Кабмина, Минздрава неприемлемой в условиях такой сложной ситуации с заболеваемостью в Киеве и в Украине в целом, - отметил Кличко.

Мэр Киева призвал всех депутатов поддержать решение о расширении льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы.

Как сообщалось, локдаун в Киеве: транспорт по спецпропускам и закрытие школ. Карантинные ограничения будут действовать с 5 по 16 апреля.

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