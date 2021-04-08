Киеврада впервые проводит онлайн-заседание - Кличко
Киеврада впервые проводит онлайн-заседание, на котором рассмотрит ряд вопросов противодействия пандемии коронавируса и поддержки бизнеса.
Об этом сказал городской голова Киева Виталий Кличко на открытии заседания, передает RegioNews.
Сегодня мы впервые проводим заседание Киевсовета онлайн. Очевидно, назначенное на 8 апреля заседание мы решили не переносить, потому что должны принять несколько важных решений. И поскольку из-за строгих ограничений не можем собраться физически все в зале, работать будем в новых реалиях. С помощью электронных средств, - сказал мэр Киева.
Он уточнил, что соблюдение и законность процедур контролируют юристы, а в сессионном зале находится он с секретарем Владимиром Бондаренко и техническая служба. Депутаты же присоединились и зарегистрировались посредством электронной платформы.
У нас несколько вопросов - важных и неотложных для города и киевлян в условиях борьбы с пандемией. Это, в частности: обращение к правительству и Министерству здравоохранения относительно использования медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в столице, для лечения больных коронавирусом киевлян. Потому что я неоднократно обращался, призывал, объяснял чиновникам критичность этого вопроса. Но киевлян игнорируют и пренебрегают интересами жителей столицы. Я считаю такую позицию Кабмина, Минздрава неприемлемой в условиях такой сложной ситуации с заболеваемостью в Киеве и в Украине в целом, - отметил Кличко.
Мэр Киева призвал всех депутатов поддержать решение о расширении льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы.
Как сообщалось, локдаун в Киеве: транспорт по спецпропускам и закрытие школ. Карантинные ограничения будут действовать с 5 по 16 апреля.