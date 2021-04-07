АМКУ досліджує, чому в Києві зросли ціни на таксі в локдаун

Ситуація може свідчити про зловживання монопольним (домінуючим) становищем

Ситуація може свідчити про зловживання монопольним (домінуючим) становищем

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Через зростання цін на таксі у два-три рази в перший день локдауну у Києві місцеве відділення Антимонопольного комітету розпочало дослідження.

Про це повідомив голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook, передає RegioNews.

Вартість замовлення таксі в Києві зросла в два-три рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень — 05.04.2021, про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян. Таких скарг до нашого відділення надійшло дуже багато, - повідомив Хмельницький.

Він додав, що в АМКУ розпочали дослідження.

З його слів, йдеться про дослідження щодо дотримання учасниками ринків надання послуг з перевезення пасажирів у місті Києві, а також організації таких перевезень (за допомогою відповідних додатків, вебсайтів, інформаційних платформ тощо) в період дії обмежувальних заходів, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яке розпочало Північне міжобласне ТВ АМКУ (Київське обласне територіальне відділення АМКУ).

Хмельницький відзначив, що ситуація може свідчити про наявність у діях перевізників та особливо організаторів таких перевезень можливих ознак антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та/або зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

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