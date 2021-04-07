Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили понад 15 тисяч нових випадків

Найбільше нових заражень виявили в столиці (1417)

Найбільше нових заражень виявили в столиці (1417)

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 6 квітня COVID-19 виявили у 15 415 осіб, зафіксований 481 летальний випадок, госпіталізували 5 587 хворих, 11 472 пацієнта одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

15 415 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 7 квітня. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 140 224 (в тому числі методом ПЛР - 59 049, методом ІФА - 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 397).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1417), Одеській (1236), Київської (1092), Львівській (1085) та Харківській (1017) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 784 579 осіб;

одужало - 1 373 851 особа;

летальних результатів - 35 498;

проведено ПЛР-тестів - 8 456 635.

Нагадаємо, раніше в Україні COVID-19 діагностували у 13 276 осіб, зафіксовано 430 летальних випадків.