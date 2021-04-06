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06 квітня 2021, 21:07 985

Назвали ім'я загиблого сьогодні під обстрілом на Донеччині бійця

06 квітня 2021, 21:07 985
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Поблизу Невельського під час обстрілу загинув лейтенант із Чернігова
Поблизу Невельського під час обстрілу загинув лейтенант із Чернігова
Фото: Facebook Чернігівського обласного військового комісаріату
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У зоні бойових дій на сході України через обстріл російських окупантів загинув чернігівець - командир протитанкового взводу роти вогневої підтримки, старший лейтенант Володимир Шпак.

Про це повідомив Чернігівський обласний військовий комісаріат на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

6 квітня внаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил збройними формуваннями РФ від поранення загинув чернігівець, старший лейтенант Шпак Володимир Віталійович, 1983 року народження, командир протитанкового взводу роти вогневої підтримки, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в 2006 році полеглий офіцер закінчив Чернігівський державний інститут економіки, в армії служив з 2008-го.

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Posted by Чернігівський обласний військовий комісаріат on Tuesday, April 6, 2021

Як повідомлялося, сьогодні в зоні проведення ООС загинули двоє українських бійців. Один був поранений мінометним вогнем, інший підірвався в автомобілі на невідомому пристрої.

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