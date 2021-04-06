Україна ініціює екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі

Запит вже послали до ОБСЄ

Запит вже послали до ОБСЄ

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Як пише RegioNews, про це повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

Наголошується, що Україна ініціює його, оскільки з минулого засідання в результаті обстрілу було поранено мирного жителя Красногорівки (Донецька область). Крім того, в результаті прицільного вогню, в тому числі снайперського, загинули 3 українських бійців, ще четверо отримали поранення і травми.

"Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів", - зазначили в ТКГ.

У зв'язку з цим глава української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу про скликання екстреної зустрічі ТКГ, щоб обговорити негайні заходи щодо відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців.