Україна ініціює екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі
Українська делегація на тлі загострення на Донбасі скликає екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).
Як пише RegioNews, про це повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.
Наголошується, що Україна ініціює його, оскільки з минулого засідання в результаті обстрілу було поранено мирного жителя Красногорівки (Донецька область). Крім того, в результаті прицільного вогню, в тому числі снайперського, загинули 3 українських бійців, ще четверо отримали поранення і травми.
"Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів", - зазначили в ТКГ.
У зв'язку з цим глава української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу про скликання екстреної зустрічі ТКГ, щоб обговорити негайні заходи щодо відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців.