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Доба в ООС: одне порушення режиму "тиші" і двоє загиблих українських захисників
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06 квітня 2021, 18:35 4

Доба в ООС: одне порушення режиму "тиші" і двоє загиблих українських захисників

06 квітня 2021, 18:35 4
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На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь
На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь
Фото з відкритих джерел
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Всупереч досягнутим влітку 2020-го домовленостям, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій ЗСУ. З початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого обстрілу, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Окрім цього, в районі операції Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників, - повідомляють у штабі.

На місці подій працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку Збройних Сил України.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Окрім цього, у районі проведення операції Об’єднаних сил сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 104 вибухонебезпечні предмети.

Як повідомлялося, сьогодні в зоні проведення ООС загинули двоє українських бійців. Один був поранений мінометним вогнем, інший підірвався в автомобілі на невідомому пристрої.

Раніше стало відомо, на Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців. Бойовики продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

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