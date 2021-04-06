Доба в ООС: одне порушення режиму "тиші" і двоє загиблих українських захисників
Всупереч досягнутим влітку 2020-го домовленостям, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій ЗСУ. З початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожого обстрілу, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Окрім цього, в районі операції Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників, - повідомляють у штабі.
На місці подій працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку Збройних Сил України.
На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Окрім цього, у районі проведення операції Об’єднаних сил сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 104 вибухонебезпечні предмети.
Як повідомлялося, сьогодні в зоні проведення ООС загинули двоє українських бійців. Один був поранений мінометним вогнем, інший підірвався в автомобілі на невідомому пристрої.
Раніше стало відомо, на Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців. Бойовики продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.