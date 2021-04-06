Назвали имя погибшего сегодня під обстрелом на Донетчине бойца

Вблизи Невельского во время обстрела погиб лейтенант из Чернигова

Вблизи Невельского во время обстрела погиб лейтенант из Чернигова

Фото: Facebook Черниговского областного военного комиссариата

В зоне боевых действий на востоке Украины из-за обстрела российских оккупантов погиб черниговец - командир противотанкового взвода роты огневой поддержки старший лейтенант Владимир Шпак.

Об этом сообщил Черниговский областной военный комиссариат на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

6 апреля в результате обстрела позиций Объединенных сил вооруженными формированиями РФ от ранения погиб черниговец, старший лейтенант Шпак Владимир Витальевич, 1983 года рождения, командир противотанкового взвода роты огневой поддержки, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2006 году погибший офицер закончил Черниговский государственный институт экономики, в армии служил с 2008-го.

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