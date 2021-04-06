Єдиний вихід - у НАТО: Зеленський заявив, що знає, як закінчити війну на Донбасі
Але коли це відбудеться, наразі не відомо
Але коли це відбудеться, наразі не відомо
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що вступ до НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.
Про це повідомляє сайт президента, передає RegioNews.
Одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі", - запевнив президент.
За його словами, у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. "ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", вважає Зеленський.
Президент також розповів генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про стягування російських військ до українських кордонів та готовність їх до наступальних дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців.
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