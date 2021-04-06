В зоні проведення ООС загинули двоє українських бійців

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає RegioNews.

Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, під час евакуації він помер.

Також, неподалік населеного пункту Степне, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення несумісні з життям, - йдеться в повідомленні.