В зоні проведення ООС загинули двоє українських бійців
Сьогодні, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Невельське.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає RegioNews.
Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, під час евакуації він помер.
Також, неподалік населеного пункту Степне, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення несумісні з життям, - йдеться в повідомленні.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Сьогодні, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської...Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Tuesday, April 6, 2021
Як повідомлялося, Україна ініціює екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі. Запит вже послали до ОБСЄ.
Також раніше сьогодні на Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців. Бойовики продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.