Війна на Донбасі: стало відомо ім'я бійця, якого вбили окупанти

Військовий перебував на бойовому чергуванні, коли в нього вистрелив снайпер

Військовий перебував на бойовому чергуванні, коли в нього вистрелив снайпер

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Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу 92-гої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Повідомляється, що військовий перебував на бойовому чергуванні, коли в нього вистрелив снайпер.

"Командування та особовий склад бригади висловлює глибокі співчуття рідним героя - дружині та сину", - йдеться у повідомленні.

Із пекучим болем мусимо повідомити про гірку втрату у наших лавах… Увечері 5 квітня, рашитський кат вийшов на... Posted by Офіційна сторінка 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка on Tuesday, April 6, 2021

Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі бойовики вели вогонь по позиціях українських військових. В результаті двоє українських бійців отримали поранення, не сумісні з життям.