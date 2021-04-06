Сутки в ООС: одно нарушение режима "тишины" и двое погибших украинских защитников

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь в ответ

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь в ответ

Фото из открытых источников

Вопреки достигнутым летом 2020-го договоренностям, российско-оккупационные войска продолжают осуществляють обстрелы позиций ВСУ. С начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников, - сообщают в штабе.

На месте событий работают командования воинской части и представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь в ответ.

О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК поинформировала представителей ОБСЕ.

Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасные предметы.

Как сообщалось, сегодня в зоне проведения ООС погибли двое украинских бойцов. Один был ранен минометным огнем, другой подорвался в автомобиле на неизвестном устройстве.

Ранее стало известно, на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих. Боевики продолжают работы по дооборудованию старых и обустройство новых оборонительных позиций.