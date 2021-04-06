На Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців

Бойовики продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій

Бойовики продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки - зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 6 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 1 випадок порушення режиму припинення вогню.