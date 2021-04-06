09:02  06 квітня
В Україні за добу виявили понад 13 тисяч інфікованих COVID
19:28  05 квітня
На заводі в Чернівцях спалахнула масштабна пожежа
08:11  06 квітня
На Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2021, 08:11 2

На Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців

06 квітня 2021, 08:11 2
Читайте также на русском языке
Бойовики продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій
Бойовики продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 5 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали наші позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки - зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 6 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 1 випадок порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна бойовики обстріли поранення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua