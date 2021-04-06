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Сутки в ООС: одно нарушение режима "тишины" и двое погибших украинских защитников
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06 апреля 2021, 16:53 8

В зоне проведения ООС погибли два украинских бойца

06 апреля 2021, 16:53 8
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Один был ранен минометным огнем, другой подорвался в автомобиле на неизвестном устройстве
Один был ранен минометным огнем, другой подорвался в автомобиле на неизвестном устройстве
Фото из открытых источников
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Сегодня, 6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское.

Об этом сообщается на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток", передает RegioNews.

В результате вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он скончался.

Также, недалеко от населенного пункта Степное, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.

На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Сьогодні, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської...

Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Tuesday, April 6, 2021

Как сообщалось, Украина инициирует экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе. Запрос уже отправили в ОБСЕ.

Также ранее на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих. Боевики продолжают работы по дооборудованию старых и обустройство новых оборонительных позиций.

Донбасс ООС взрыв обстрелы смерти

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