В зоне проведения ООС погибли два украинских бойца
Сегодня, 6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское.
Об этом сообщается на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток", передает RegioNews.
В результате вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он скончался.
Также, недалеко от населенного пункта Степное, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.
На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Сьогодні, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської...Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Tuesday, April 6, 2021
Как сообщалось, Украина инициирует экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе. Запрос уже отправили в ОБСЕ.
Также ранее на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих. Боевики продолжают работы по дооборудованию старых и обустройство новых оборонительных позиций.