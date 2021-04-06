В зоне проведения ООС погибли два украинских бойца

Об этом сообщается на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток", передает RegioNews.

В результате вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он скончался.

Также, недалеко от населенного пункта Степное, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении.