11:59  06 квітня
Стало відомо, за яких умов в Україні можуть заборонити міжобласне сполучення
12:11  06 квітня
Військових затримував спецназ: стали відомі подробиці стрілянини у потязі Костянтинівка - Київ
08:11  06 квітня
На Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2021, 14:49 269

На блок-посту в Луганській області помер молодий поліцейський

06 квітня 2021, 14:49 269
Читайте также на русском языке
Невідомо, що стало причиною трагічного випадку
Невідомо, що стало причиною трагічного випадку
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На блок-посту на околиці міста Сватове Луганської області помер 34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" Денис Миронов.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні, 6 квітня, о 8:30, 34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" поліції Київської області Денис Миронов помер під час несення служби на блок-посту на околиці міста Сватове Луганської області", - повідомили у відомстві.

В МВС розповіли, що за період служби Миронов зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов’язків.

Про причини смерті в МВС не поінформували.

Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі бойовики вели вогонь по позиціях українських військових. В результаті двоє українських бійців отримали поранення, не сумісні з життям.

смерті блокпост Україна Луганська область МВС

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Вахтовим методом: сто днів Резніченка між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram