На блок-посту в Луганській області помер молодий поліцейський

Невідомо, що стало причиною трагічного випадку

Невідомо, що стало причиною трагічного випадку

Фото з відкритих джерел

На блок-посту на околиці міста Сватове Луганської області помер 34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" Денис Миронов.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні, 6 квітня, о 8:30, 34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" поліції Київської області Денис Миронов помер під час несення служби на блок-посту на околиці міста Сватове Луганської області", - повідомили у відомстві.

В МВС розповіли, що за період служби Миронов зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов’язків.

Про причини смерті в МВС не поінформували.

Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі бойовики вели вогонь по позиціях українських військових. В результаті двоє українських бійців отримали поранення, не сумісні з життям.