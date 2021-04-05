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05 квітня 2021, 17:49 7

"Партія Шарія" позивається до столичного управління СБУ

05 квітня 2021, 17:49 7
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Позивач оскаржує лист від СБУ до Мін’юсту
Позивач оскаржує лист від СБУ до Мін’юсту
Фото з відкритих джерел
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До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулася «Партія Шарія» з позовом проти Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає RegioNews.

Позивач просить суд визнати протиправними дії ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо складення та надсилання до Міністерства юстиції України листа про порушення "Партією Шарія" українського законодавства. Зокрема, йдеться про оскарження листа №51/12-1601 від 4 березня 2021 року за підписом начальника Головного управління Олега Головаша, - йдеться в повідомленні.

Суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

В ОАСК нагадують, що у їхньому провадженні перебуває справа за позовом Мін’юсту щодо заборони діяльності "Партії Шарія", яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія". Судове засідання у справі призначено на 6 квітня.

суд Мінюст позов Партія Шарія оаск

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