"Партія Шарія" позивається до столичного управління СБУ

Позивач оскаржує лист від СБУ до Мін’юсту

Позивач оскаржує лист від СБУ до Мін’юсту

Фото з відкритих джерел

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулася «Партія Шарія» з позовом проти Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає RegioNews.

Позивач просить суд визнати протиправними дії ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо складення та надсилання до Міністерства юстиції України листа про порушення "Партією Шарія" українського законодавства. Зокрема, йдеться про оскарження листа №51/12-1601 від 4 березня 2021 року за підписом начальника Головного управління Олега Головаша, - йдеться в повідомленні.

Суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

В ОАСК нагадують, що у їхньому провадженні перебуває справа за позовом Мін’юсту щодо заборони діяльності "Партії Шарія", яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія". Судове засідання у справі призначено на 6 квітня.