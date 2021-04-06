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06 квітня 2021, 11:30 306

У Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної

06 квітня 2021, 11:30 306
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Такий статус вона отримала на території регіону в серпні 2012 року
Такий статус вона отримала на території регіону в серпні 2012 року
Фото: zp.gov.ua
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Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною на території області.

Про це у Facebook повідомив мовний омбудсман Тарас Кремінь, передає RegioNews.

24 березня 2021 року Запорізьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про визнання протиправним та нечинним рішення облради від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики”, на території Запорізької області”, - написав Кремінь.

Він додав, що рішення суду набирає законної сили із 23 квітня,коли закінчиться строк подання апеляційної скарги всіма учасниками справи.

Нагадаємо, раніше в Одесі суд скасував статус регіональної для російської мови.

суд регіони мова регіональна політика рішення Запорізька область

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