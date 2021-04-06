У Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної

Такий статус вона отримала на території регіону в серпні 2012 року

Такий статус вона отримала на території регіону в серпні 2012 року

Фото: zp.gov.ua

Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною на території області.

Про це у Facebook повідомив мовний омбудсман Тарас Кремінь, передає RegioNews. 24 березня 2021 року Запорізьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про визнання протиправним та нечинним рішення облради від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики”, на території Запорізької області”, - написав Кремінь. Він додав, що рішення суду набирає законної сили із 23 квітня,коли закінчиться строк подання апеляційної скарги всіма учасниками справи. Нагадаємо, раніше в Одесі суд скасував статус регіональної для російської мови.

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