Венедіктова пообіцяла довести до "логічного кінця" слідство стосовно Медведчука

Генпрокурор чекає завершення слідства і збору матеріалу по провадженню

Генпрокурор чекає завершення слідства і збору матеріалу по провадженню

Фото: з відкритих джерел

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що на цей момент підозр щодо народного депутата України Віктора Медведчука немає, але кримінальні провадження будуть доведені до логічного завершення.

Як передає RegioNews, про це Венедиктова повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

У нас є багато проваджень, у яких фігурує це прізвище... Своє логічне продовження, завершення вони знайдуть. На сьогодні матеріали, які були б проєктами підозр, мені не подавалися", - зазначила вона.

Серед напрямів, за якими працює слідство - і мережа автозаправок, і факти можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із РФ поза митним контролем, щодо ухилення від сплати податків. Також у фокусі слідчих - діяльність "Українського вибору", де трьом учасникам громадського руху вже повідомлено про підозру про сприяння в окупації Криму.

Подивимося, які матеріали буде зібрано слідством за всіма провадженнями, оцінимо якість цих матеріалів, їхню обґрунтованість, а потім уже будемо ставити питання щодо проєкту підозри", - сказала Венедіктова.

Як повідомлялося, 19 березня суд відмовився визнати санкції проти телеканалів Медведчука порушенням прав громадян. На розгляді КАС ВС перебувають ще 10 позовних заяв, яким оскаржуються санкції щодо телеканалів.

Раніше повідомлялося що, запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді. До суду надійшли позовні заяви від громадян, які оскаржують Указ Зеленського.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.