11:59  06 квітня
Стало відомо, за яких умов в Україні можуть заборонити міжобласне сполучення
12:11  06 квітня
Військових затримував спецназ: стали відомі подробиці стрілянини у потязі Костянтинівка - Київ
08:11  06 квітня
На Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2021, 15:36 322

Венедіктова пообіцяла довести до "логічного кінця" слідство стосовно Медведчука

06 квітня 2021, 15:36 322
Читайте также на русском языке
Генпрокурор чекає завершення слідства і збору матеріалу по провадженню
Генпрокурор чекає завершення слідства і збору матеріалу по провадженню
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що на цей момент підозр щодо народного депутата України Віктора Медведчука немає, але кримінальні провадження будуть доведені до логічного завершення.

Як передає RegioNews, про це Венедиктова повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

У нас є багато проваджень, у яких фігурує це прізвище... Своє логічне продовження, завершення вони знайдуть. На сьогодні матеріали, які були б проєктами підозр, мені не подавалися", - зазначила вона.

Серед напрямів, за якими працює слідство - і мережа автозаправок, і факти можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із РФ поза митним контролем, щодо ухилення від сплати податків. Також у фокусі слідчих - діяльність "Українського вибору", де трьом учасникам громадського руху вже повідомлено про підозру про сприяння в окупації Криму.

Подивимося, які матеріали буде зібрано слідством за всіма провадженнями, оцінимо якість цих матеріалів, їхню обґрунтованість, а потім уже будемо ставити питання щодо проєкту підозри", - сказала Венедіктова.

Як повідомлялося, 19 березня суд відмовився визнати санкції проти телеканалів Медведчука порушенням прав громадян. На розгляді КАС ВС перебувають ще 10 позовних заяв, яким оскаржуються санкції щодо телеканалів.

Раніше повідомлялося що, запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді. До суду надійшли позовні заяви від громадян, які оскаржують Указ Зеленського.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Офіс генпрокурора розслідування слідство Ірина Венедіктова Віктор Медведчук

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Вахтовим методом: сто днів Резніченка між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua