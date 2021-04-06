Венедиктова пообещала довести до "логического конца" следствие в отношении Медведчука

Генпрокурор ожидает завершения следствия и сбора материала по производствам

Генпрокурор ожидает завершения следствия и сбора материала по производствам

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что на данный момент подозрений в отношении народного депутата Украины Виктора Медведчука нет, но уголовные производства будут доведены до логического завершения.

Как передает RegioNews, об этом Венедиктова сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… Свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", - отметила она.

Среди направлений, по которым работает следствие - и сеть автозаправок, и факты возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля, по уклонению от уплаты налогов. Также в фокусе следователей - деятельность "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении о содействии в оккупации Крыма.

Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения", - сказала Венедиктова.

Как сообщалось, 19 марта суд отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан. На рассмотрении КАС ВС находятся еще 10 исковых заявлений, по которым обжалуются санкции в отношении телеканалов.

Ранее сообщалось, что введение санкций против каналов Медведчука обжалуют в Верховном Суде. В суд поступили исковые заявления от граждан, которые оспаривают Указ Зеленского.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.