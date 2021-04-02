В Одесі планують запровадити суворий карантин за прикладом Києва

У місті зростає захворюваність коронавірусом, а обмеження виконуються лише на папері

У місті зростає захворюваність коронавірусом, а обмеження виконуються лише на папері

Фото: із відкритих джерел

В Одесі через різке зростання захворюваності члени комісії з питань охорони здоров'я обласної ради наполягають на запровадженні в місті жорстких карантинних обмежень за прикладом Києва.

Про це повідомляє місцеве видання "Деловая Одесса" із посиланням на голову обласного управління охорони здоров'я Наталію Одарій-Захарʼєву, передає RegioNews.

За її словами, це необхідно для стабілізації ситуації із поширенням коронавірусу в місті.

Ми бачимо, що "червона" зона - тільки на папері. Якщо ми не вирішимо питання щодо обмежень, то ми не зупинимо цей потік", - сказав голова комісії Дмитро Чапир.

На засіданні запропонували запровадити жорсткий карантин у громадському транспорті і надати патрульній поліції повноваження перевіряти маршрутки на предмет дотримання карантину.

Комісія підтримала карантинні ідеї і вирішила звернутися у відповідні служби.

Під час засідання комісії також йшлося про те, що місцеві медики самі заражаються інфекцією, тому основною проблемою є наявність медичних кадрів для боротьби з пандемією.

Наразі Київ та Одеса перебувають у "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада погрожує Одесі перевірками через ігнорування "червоної” зони.