В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19

Найбільше нових заражень у Львівській та Одеській областях

Найбільше нових заражень у Львівській та Одеській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 1 квітня COVID-19 діагностували у 19 893 осіб, зафіксовано 433 летальних випадки, госпіталізували 5040 осіб, 10 287 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

19893 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 02 квітня. Зокрема, захворіли 834 дитини і 484 медпрацівника", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 128727 (методом ПЛР - 58944, методом ІФА - 22564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47219).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) і Дніпропетровській (1178) областях, у Києві (1164).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 711 630 осіб;

одужало - 1 333 370 осіб;

летальних результатів - 33 679;

проведення ПЛР-тестів - 8 238 849.

Нагадаємо, за 31 березня COVID-19 діагностували у 17 569 людей, зафіксовано 421 летальний випадок