В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
В Україні за 1 квітня COVID-19 діагностували у 19 893 осіб, зафіксовано 433 летальних випадки, госпіталізували 5040 осіб, 10 287 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
19893 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 02 квітня. Зокрема, захворіли 834 дитини і 484 медпрацівника", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 128727 (методом ПЛР - 58944, методом ІФА - 22564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47219).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) і Дніпропетровській (1178) областях, у Києві (1164).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 711 630 осіб;
- одужало - 1 333 370 осіб;
- летальних результатів - 33 679;
- проведення ПЛР-тестів - 8 238 849.
Нагадаємо, за 31 березня COVID-19 діагностували у 17 569 людей, зафіксовано 421 летальний випадок