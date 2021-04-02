У Києві зайняті 84% COVID-ліжок, ситуація складна у трьох регіонах

У західних областях ситуація стабілізувалася

У західних областях ситуація стабілізувалася

Фото: із відкритих джерел

Станом на 2 квітня у Києві зайнято майже 84% ліжок із киснем, це найвищий показник в Україні.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, в областях, які перебувають у "червоній" зоні епідемічної безпеки, залишається напруженою ситуація із поширенням вірусу.

У Львівській області зайняті 81% ліжок із киснем, у Житомирській – майже 71%, у Миколаївській області – 71,5%.

У західних регіонах, які першими потрапили в "червону" зону, ситуація стабілізувалася – це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області.

Зменшилася кількість госпіталізованих людей, як наслідок звільняються ліжка. Нині показники заповнюваності ліжок із киснем менш ніж 50%, ситуація з кожним днем поліпшується", – сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19, найбільше нових заражень у Львівській та Одеській областях.