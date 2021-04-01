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01 квітня 2021, 18:07 201

Рада погрожує Одесі перевірками через ігнорування "червоної” зони

01 квітня 2021, 18:07 201
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На думку парламентаріїв, міська влада маніпулює статистикою захворюваності
На думку парламентаріїв, міська влада маніпулює статистикою захворюваності
Фото: із відкритих джерел
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В Одесі місцева влада не виконує обмеження "червоної зони" карантину і маніпулює статистикою захворюваності для Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Як заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час відеоконференції комітету Ради з питань здоров'я нації, Одеська область не виконала завдання Кабміну щодо перепрофілювання ліжок для пацієнтів з COVID-19.

З 4233 ліжок, які повинні бути в Одеській області, були перепрофільовані тільки 3839. Якщо подивимося на забезпечення киснем, то з 3300, які були поставлені Одеської області для забезпечення 80% киснем за рахунок коштів, які передавалися за субвенцією урядом, було забезпечено лише 2741", - сказав Ляшко.

Він додав, що статистика, яка офіційно передавалася до Міністерства охорони здоров’я про кількість ліжок, зайнятих хворими на COVID-19 і підключених до кисню, не збігається з інформацією, яка надходила від пацієнтів та громадських організацій.

Нардеп Олексій Леонов додав, що попри потрапляння міста до "червоної” зони епідемічної небезпеки, в Одесі працюють заклади громадського харчування.

За підсумками засідання комітет вирішив звернутися до Кабінету Міністрів з проханням організувати термінову перевірку дотримання карантину в Одеській області та вжити заходів у разі виявлення порушень.

Нагадаємо, 19 березня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в місті буде діяти посилений карантин. В Одесі заборонили діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.

Одеса перевірки Верховна Рада порушення червона зона

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