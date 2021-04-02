В Одессе планируют ввести строгий карантин по примеру Киева

В городе растет заболеваемость коронавирусом, а ограничения выполняются только на бумаге

В городе растет заболеваемость коронавирусом, а ограничения выполняются только на бумаге

Фото: из открытых источников

В Одессе из-за резкого роста заболеваемости члены комиссии по вопросам охраны здоровья областного совета настаивают на введении в городе жестких карантинных ограничений по примеру Киева.

Об этом сообщает местное издание "Деловая Одесса" со ссылкой на главу областного управления здравоохранения Наталью Одарий-Захарьеву, передает RegioNews.

По ее словам, это необходимо для стабилизации ситуации с распространением коронавируса в городе.

Мы видим, что "красная" зона - только на бумаге. Если мы не решим вопрос об ограничениях, то мы не остановим этот поток", - сказал председатель комиссии Дмитрий Чапир.

На заседании предложили ввести жесткий карантин в общественном транспорте и предоставить патрульной полиции полномочия проверять маршрутки на предмет соблюдения карантина.

Комиссия поддержала карантинные идеи и решила обратиться в соответствующие службы.

Во время заседания комиссии также говорилось о том, что местные медики сами заражаются инфекцией, поэтому основной проблемой является наличие медицинских кадров для борьбы с пандемией.

Сейчас Киев и Одесса находятся в "красной" зоне карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада угрожает Одессе проверками из-за игнорирования "красной" зоны.