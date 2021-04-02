За соціологією Добкін лідирує в електоральних симпатіях харків'ян – політолог Молчанов

Експерт пояснив причину високого рейтингу Добкіна в Харкові

Експерт пояснив причину високого рейтингу Добкіна в Харкові

Якби вибори міського голови відбулися, як того і вимагав закон, 28 березня, в. о. міського голови Ігор Терехов програв би їх Михайлу Добкіну. Тому Терехов і переніс вибори на осінь шляхом "нехитрих маніпуляцій".

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав політолог Кирило Молчанов, коментуючи результати соціологічного опитування, проведеного в Харкові 28 березня.

Зокрема, Молчанов повідомив, що "Українська соціологічна платформа" провела в неділю 28 березня опитування серед харків'ян. "І результати, по-моєму, прояснюють картину. Опитування ініціювала і представила його результати моя колега політолог Катерина Одарченко. Якщо коротко, то симпатії Харкова – однозначно на стороні Михайла Добкіна, який свою кандидатуру на мерство обов'язково висуне", - зазначив експерт.

Він навів дані соціологів, за яким, якби перший тур виборів – як і слід – пройшов 28 березня, то Михайло Добкін отримав би 35,05% голосів, а його головний суперник Ігор Терехов – 29,3%. Обидва, таким чином, виходили б у другий тур, і там перемога Добкіна була б незаперечною: з опитаних харків'ян 44,1% за Добкіна, 39,4% – за Терехова.

"Ці дані дають вичерпну відповідь на питання чому ж вибори мера в Харкові призначені на 31 жовтня, а не були проведені 28 березня. Ігор Терехов дуже хоче змінити свій статус з тимчасового мера на постійного, але рейтингом не вийшов. Цю ситуацію прекрасно розуміють і його спонсори в Києві та Харкові – Терехову дали час наростити рейтинг", - зазначив Молчанов.

З технічною стороною питання, за його словами, Терехов "впорався за допомогою нехитрих маніпуляцій: спочатку відправив у Верховну Раду неповний пакет документів для призначення позачергових виборів, а потім затягував з оформленням потрібних паперів – свідоцтвом про смерть Геннадія Кернеса, завіреним міськрадою, та рішенням міськради про дострокове припинення повноважень міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Верховна Рада отримала ці документи тільки 3 березня, а щоб призначити вибори на 28 березня, ВР повинна була прийняти відповідне рішення ще в кінці січня".

"Отже, Терехов отримав додаткові 7 місяців, щоб виправдати довіру своїх спонсорів і розгойдати свій рейтинг. Хоча якщо називати речі своїми іменами, то ці 7 місяців він просто вкрав у харків'ян. І не факт, що воно піде йому на користь. Судячи з новин з Харкова, Терехов системно завалює роботу по всіх важливих напрямках – по ковіду, по екологічним проблемам, з ремонтів будівель, ЖКГ. А, згадав – він же затіяв грандіозну перебудову Харківського зоопарку, там тільки на один ремонт вольєра для мавп Терехов виділить із міського бюджету 35 мільйонів гривень. Ну, може мавпи за нього і будуть голосувати", - підсумував політолог.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила дострокові вибори харківського міського голови на 31 жовтня 2021 року. Де факто Терехов вже розпочав виборчу кампанію і щосили піариться, попри важку ситуацію з епідемією COVID-19 у місті.

Так, 14 березня Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради в розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях.

Крім того, повідомлялося, що через гуляння, влаштовані Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом. Після цього у міськраді Харкова звернулися у прокуратуру через гуляння на Масницю, влаштованих Тереховим.