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01 квітня 2021, 21:27 7

Україна підписала контракти на поставку 22 млн доз вакцин - Степанов

01 квітня 2021, 21:27 7
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Які конкретно препарати надійдуть, поки не відомо
Які конкретно препарати надійдуть, поки не відомо
Фото: із відкритих джерел
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Україна вже уклала контракти на постачання 22 млн доз вакцин від COVID-19, найближчими днями будуть підписані контракти на ще 15 млн доз.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Він запевнив, що в Україну надійде достатньо вакцини, щоб до кінця цього року вакцинувати більшу частину населення.

Якщо разом із COVAX, то це 22 млн доз вакцин. Це те, що вже підписано, проплачено частину. В залежності від умов контракту. І я думаю, що найближчими днями ми заключимо контракти на ще 15 млн доз", - розповів Степанов.

Він додав, що за умовами контрактів, не може повідомити, про поставки яких саме препаратів вдалося домовитися, а також поки не може називати терміни.

Степанов також сказав, що ситуація з коронавірусом почне стабілізуватися після 15 квітня. Однак вона буде по-різному розвиватися в кожному регіоні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли українців можуть почати вакцинувати препаратом CoronaVac.

МОЗ Максим Степанов вакцина вакцинація коронавірус

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