Україна підписала контракти на поставку 22 млн доз вакцин - Степанов
Україна вже уклала контракти на постачання 22 млн доз вакцин від COVID-19, найближчими днями будуть підписані контракти на ще 15 млн доз.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Він запевнив, що в Україну надійде достатньо вакцини, щоб до кінця цього року вакцинувати більшу частину населення.
Якщо разом із COVAX, то це 22 млн доз вакцин. Це те, що вже підписано, проплачено частину. В залежності від умов контракту. І я думаю, що найближчими днями ми заключимо контракти на ще 15 млн доз", - розповів Степанов.
Він додав, що за умовами контрактів, не може повідомити, про поставки яких саме препаратів вдалося домовитися, а також поки не може називати терміни.
Степанов також сказав, що ситуація з коронавірусом почне стабілізуватися після 15 квітня. Однак вона буде по-різному розвиватися в кожному регіоні.
Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли українців можуть почати вакцинувати препаратом CoronaVac.