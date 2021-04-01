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01 квітня 2021, 18:23 188

У міській лікарні Хмельницького розгорнули ще сто COVID-ліжок

01 квітня 2021, 18:23 188
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В області зараз хворіють 12 356 осіб
В області зараз хворіють 12 356 осіб
Рixabay
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У Хмельницькій міській лікарні додатково розгорнули 100 ліжок для надання допомоги пацієнтам із COVID-19.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Хмельницької ОДА у Фейсбуці.

"Завантаженість ліжко-місць у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області становить 69,96% (без підозр), 1966 хворих, 350 підозр. Розгорнуто додатково 100 ліжко-місць у Хмельницькій міській лікарні", - йдеться у повідомленні.

В області зараз хворіють 12 356 осіб, з яких 1 966 лікуються стаціонарно та 10 390 – амбулаторно. Серед хворих - 560 дітей та 439 медпрацівників.

За минулу добу провели 1999 дослідження методом ПЛР, 535 – методом ІФА та 1882 тестів на антиген, у результаті чого підтвердили 1142 випадки COVID-19.

Загалом на Хмельниччині лабораторно підтверджено 64 922 випадки COVID-19, одужали 51 394 людини, 1 173 - померли.

STOP COVID-19 Хмельницька ОДА інформує: станом на 12.00 1 квітня в Хмельницькій області зареєстровано 64922...

Posted by Хмельницька обласна державна адміністрація on Thursday, April 1, 2021

Раніше у МОЗ повідомили, що Хмельницька область вже скоро може потрапити в "червону" зону.

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