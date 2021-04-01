Украина подписала контракты на поставку 22 млн доз вакцин - Степанов

Какие конкретно препараты поступят, пока не известно

Какие конкретно препараты поступят, пока не известно

Фото: из открытых источников

Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин от COVID-19, в ближайшие дни будут подписаны контракты на еще 15 млн доз.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Он заверил, что в Украину поступит достаточно вакцины, чтобы до конца этого года вакцинировать большую часть населения.

Если вместе с COVAX, то это 22 млн доз вакцин. Это то, что уже подписано, проплачено часть. В зависимости от условий контракта. И я думаю, что в ближайшие дни мы заключим контракты на еще 15 млн доз", - рассказал Степанов.

Он добавил, что по условиям контрактов, не может сообщить, о поставках каких именно препаратов удалось договориться, а также пока не может называть сроки.

Степанов также сказал, что ситуация с коронавирусом начнет стабилизироваться после 15 апреля. Однако она будет по-разному развиваться в каждом регионе.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда украинцев могут начать вакцинировать препаратом CoronaVac.